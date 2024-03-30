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  4. Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor

Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde esnaf İsmail Kuş, evinin bir odasına minyatür mahalle kurdu. En ince ayrıntısına kadar düşünülen minyatür yapılar görenleri hayrete düşürdü.

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