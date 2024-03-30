Anasayfa Video Galeriler Gündem Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor 30 Mart 2024 Cumartesi Saat: 14:41 Güncelleme: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:41 Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde esnaf İsmail Kuş, evinin bir odasına minyatür mahalle kurdu. En ince ayrıntısına kadar düşünülen minyatür yapılar görenleri hayrete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6607fa552263c6752a08fe23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi: Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler başladı Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 ilde, 40 şüpheli gözaltına alındı D-100'de dehşete düşüren kaza: 4 ölü, 3 yaralı Kılıçdaroğlu’na gençlerden anlamlı emanet! İstanbul'da büyük yangın: 4 ev kül oldu 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen çoban bulunamıyor Yaz yaklaşırken, turizm cennetinde korkutan istila Tarlada 10 TL ama 1 tabağı 135 TL Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu