  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Temmuz 2020 13:20

Koca Türkiye’nin antikor testi sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde yaklaşık 153 bin kişiye uygulanacak olan antikor testi çalışmasında 132 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.

Video Galeri
Çavuşoğlu: ''Fransa bizden özür dilemeli''
Çavuşoğlu: ''Fransa bizden özür dilemeli''
Video Galeri
Ayşenur Arslan: ''Benim Seda Sayan'dan neyim eksik''
Ayşenur Arslan: ''Benim Seda Sayan'dan neyim eksik''
Video Galeri
Suriye'de üretilen uyuşturucu bakın nereden çıktı
Suriye'de üretilen uyuşturucu bakın nereden çıktı
Video Galeri
İstanbul'da satırlı, sopalı dehşet kamerada!
İstanbul'da satırlı, sopalı dehşet kamerada!
Video Galeri
Madende büyük facia: 113 kişi hayatını kaybetti
Madende büyük facia: 113 kişi hayatını kaybetti
Video Galeri
3 yavru köpeğin ayaklarını kestiler
3 yavru köpeğin ayaklarını kestiler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM