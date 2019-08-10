  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Ağustos 2019 21:45

Kocaeli’de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan parkta bir grup mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Sebebi öğrenilemeyen...

Video Galeri
Sultangazi’de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı
Sultangazi’de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı
Video Galeri
İzmir’de bayram öncesi trafik denetimi
İzmir’de bayram öncesi trafik denetimi
Video Galeri
Araç ve çeyiz eşyaları cayır cayır yandı
Araç ve çeyiz eşyaları cayır cayır yandı
Video Galeri
Norveç’te camide ateş açan saldırgan yakalandı
Norveç’te camide ateş açan saldırgan yakalandı
Video Galeri
Arafat’a yağmur bereketi
Arafat’a yağmur bereketi
Video Galeri
7 saat süren kovalamaca,çalılıkta son buldu
7 saat süren kovalamaca,çalılıkta son buldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM