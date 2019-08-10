Kocaeli’de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
10 Ağustos 2019 21:45
Kocaeli’de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan parkta bir grup mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Sebebi öğrenilemeyen...