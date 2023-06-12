Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'de 2 katlı ev kurşunlandı Kocaeli'de 2 katlı ev kurşunlandı 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 09:15 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:15 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki katlı eve isabet eden kurşunlar polis ekiplerini harekete geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6486b7fbe3c54e33512780c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu İstanbul'daki dev yangın 31 saat sonra kontrol altında! Melek Mosso sahnede özür dileyip, helallik istedi Cennette kabus! Turist teknesi alev aldı; 3 turist kayıp Afet bölgesindeki kalıcı konutlar ne zaman tamamlanacak ? Bakan açıkladı Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü! Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu!