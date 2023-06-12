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Kocaeli'de 2 katlı ev kurşunlandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki katlı eve isabet eden kurşunlar polis ekiplerini harekete geçirdi.

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