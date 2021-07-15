Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi

Kocaeli'de Afganistan uyruklu 20 yaşındaki A.M., takip ettiği 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı. Direnmesi üzerine genç kızın başına taşla vuran saldırganın yol kenarına getirdiği genç kız için yardım istediği, kızın ailesi geldiğinde de olay yerinde durduğu belirlendi. Zanlı gözaltına alınırken, ağır yaralanan genç kız yaşam savaşı...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60efde3d3e7dc978e40fafa7" allowfullscreen></iframe>