  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi

Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi

Kocaeli'de Afganistan uyruklu 20 yaşındaki A.M., takip ettiği 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı. Direnmesi üzerine genç kızın başına taşla vuran saldırganın yol kenarına getirdiği genç kız için yardım istediği, kızın ailesi geldiğinde de olay yerinde durduğu belirlendi. Zanlı gözaltına alınırken, ağır yaralanan genç kız yaşam savaşı...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar
İşte Rize'de selin geldiği o anlar...
Giden otomobilin üzerinde araç tamiri kamerada
AK Parti'nin Meclis'teki Öcalan savunması olay oldu
''O Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak''
İBB’nin gezici çocuk kütüphanesi AK Partili Belediye tarafından kaldırıldı
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Tarih verildi
Tüyler ürperten olay: Anne, çocuğunu yangından aşağı atarak kurtardı
Muharrem İnce: Sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar