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  4. Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı

Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz sızıntısı nedeniyle yaşandığı belirtildi.

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