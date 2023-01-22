Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı 22 Ocak 2023 Pazar Saat: 23:50 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz sızıntısı nedeniyle yaşandığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cda18cb771c523da75fc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü Meral Akşener'den 4'ncü seçim videosu: ''Ne lanet bir zamandayız!'' Erdoğan seçim için net tarih verdi: ''Yetkimi kullanacağım'' İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi İstanbul'da ''Kiramızı ödeyemiyoruz'' eylemi Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı Davos'ta İngilizce konuşan Babacan, sosyal medya gündem oldu