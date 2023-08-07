  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kocaeli’de büyük patlama!

Kocaeli’de büyük patlama!

Güncelleme:

Kocaeli’de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü
Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku
İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası
Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada
Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada
Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü
Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk
Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı