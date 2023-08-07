Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli’de büyük patlama! Kocaeli’de büyük patlama! 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 15:05 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:05 Kocaeli’de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0de1649749f4ddb1d52a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı