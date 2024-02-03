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  4. Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı

Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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