Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:30 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65be31f27cae1341660b2153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de; ödeme tarihi belli oldu Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı Dünyada sadece Van'da yetiştiriliyor! Göç etmeyen köylüler neslini kurtardı AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı İYİ Parti'de bir İstanbul istifası daha: ''İstanbul ittifakı'' deyip istifa etti