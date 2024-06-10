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  4. Kocaeli'de can pazarı: İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'de can pazarı: İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi taşıyan servis otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

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