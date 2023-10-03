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  4. Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur''

Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur''

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur suyu rögarına bir fabrika tarafından kimyasal madde boşatıldığı iddiası üzerine inceleme başlatılıp, bölgeden numune alındı.

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