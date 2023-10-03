Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur'' Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur'' 03 Ekim 2023 Salı Saat: 17:10 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 17:10 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağmur suyu rögarına bir fabrika tarafından kimyasal madde boşatıldığı iddiası üzerine inceleme başlatılıp, bölgeden numune alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651c20dff3b2583f0d7fcb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Satala Antik Kenti'nde yeni keşif Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma! Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den!