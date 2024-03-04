Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'de limanda korkutan patlama Kocaeli'de limanda korkutan patlama 04 Mart 2024 Pazartesi Saat: 15:55 Güncelleme: 04 Mart 2024 Pazartesi 15:55 Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e5c4d0b7b67026670fcd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var! Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı Çöpten gelen kokuların altından korkunç bir olay çıktı AK Partili belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı Marmara Denizi'nde korkutan manzara İstanbul'da yine bir kiracıdan kiralık rezaleti: Evi koğuşa çevirmiş! Polisten kaçan motosikletliye okkalı ceza!