Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın 27 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 14:15 Güncelleme: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikada üretim durdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6471e64b17a6e20098365d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp gözyaşı döktü Gören telefona sarıldı... Bu ilginç görüntü Türkiye'de çekildi! İzmir'de büyük operasyon; onlarca zanlı tutuklandı Trafik magandaları kamerada! Bir aileye kabusu yaşattılar Oğuzhan Uğur ve ekibi iftiraları fena ''ti''ye aldı Sertap Erener'den konserde 28 Mayıs mesajı: ''Hep birlikte kenetleneceğiz!'' Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Körfez parası yanıtı: ''İhtiyacımız yok, onurlu devletiz'' Sinan Oğan'dan canlı yayında dikkat çeken el hareketi