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Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikada üretim durdu.

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