Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı
25 Ağustos 2019 13:45
Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı
Kocaeli’de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu. Kocaeli’de çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar tedavi edilerek yeniden doğal yaşamlarına kavuşuyor. Bu kapsamda yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü...