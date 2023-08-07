Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 16:05 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:05 Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0ec1d75d86f329f2d6e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı