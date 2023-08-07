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Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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