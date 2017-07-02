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  3. 02 Temmuz 2017 20:45

Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi

Kocaeli’nin Eşme ilçesinde CHP’nin adalet yürüyüşüne bir grup vatandaş Rabia işareti yaparak tepki gösterdi.

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