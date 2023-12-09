Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi 09 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 08:10 Güncelleme: 09 Aralık 2023 Cumartesi 08:10 Kocaeli'de bir palet fabrikasında çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. Alevler geceyi gündüze çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6573f6ce01607338fc0a86f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı DİSK'in ücret ve emekli aylığı talebi belli oldu İstanbul'da İETT şoförünün feci ölümü kamerada Herkes ''esnaf kurye'' oldu, restoranlar kuryesiz kaldı! Aylık kazançları dudak uçuklattı 7 katlı bina yıkım sırasında yerle bir oldu Meteoroloji uyarmıştı, cadde ve sokaklar göle döndü! En az kaybettirip, en çok kazandıran altında kriz! Kuyumcular artık almıyor 76 ilde dev rüşvet operasyonu Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı