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  4. Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

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Kocaeli'de bir palet fabrikasında çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. Alevler geceyi gündüze çevirdi.

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