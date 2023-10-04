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  4. Kocaeli'nde kimyasal madde patladı; binalar tahliye edildi

Kocaeli'nde kimyasal madde patladı; binalar tahliye edildi

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Kocaeli’nde boş bir dükkanda alüminyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen patlama sonrasında çevredeki binalar boşaltıldı.

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