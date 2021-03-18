Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada! Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada! 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 20:15 Kocaeli'de durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen şahsın, kendisini uyaran otobüs şoförünü darbettiği görüntüler kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60538ab7b3b127380b63d043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından inanılmaz sözler İmamoğlu'ndan şehitliğe Çanakkale Şehitleri ziyareti İstanbul'da testereli vahşet! Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı! AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada Başkan Yavaş'tan Başkent’in yeşille anılmasını sağlayacak proje