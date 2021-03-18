  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada!

Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada!

Kocaeli'de durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen şahsın, kendisini uyaran otobüs şoförünü darbettiği görüntüler kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı!
NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı
Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından inanılmaz sözler
İmamoğlu'ndan şehitliğe Çanakkale Şehitleri ziyareti
İstanbul'da testereli vahşet!
Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı!
AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Başkan Yavaş'tan Başkent’in yeşille anılmasını sağlayacak proje