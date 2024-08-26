Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaelispor’un şampiyonluk kupası kayboldu Kocaelispor’un şampiyonluk kupası kayboldu 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 00:01 Kocaelispor’un 2019-2020 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupası kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cb9bba06369fa15e098563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu İzmir'deki orman yangını kontrol altında Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da 4 katlı otelde korkutan yangın