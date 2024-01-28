''Kocam duş almıyor'' deyip mahkemeye koştu! Çok konuşulacak karar

Ankara'da bir kadın, eşinin kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek boşanma davası açtı. Mahkeme, davalı kocayı tam kusurlu bularak boşanmalarına ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

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