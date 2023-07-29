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  4. ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde deniz kenarında kaydedilen görüntülerde bir kadın yanındaki kadınların kocasına baktığını iddia ederek saldırmaya başladı.

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