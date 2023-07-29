Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:25 Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde deniz kenarında kaydedilen görüntülerde bir kadın yanındaki kadınların kocasına baktığını iddia ederek saldırmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c521563217c31f455f63e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar