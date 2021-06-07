Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocasına kızan kadın balkondan atladı Kocasına kızan kadın balkondan atladı 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 17:10 Adana'da eşiyle tartışan 35 yaşındaki bir kadın, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60be28d45cd28b7b877baebf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı Bodrum'da sahiller doldu taştı LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler