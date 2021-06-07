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Kocasına kızan kadın balkondan atladı

Adana'da eşiyle tartışan 35 yaşındaki bir kadın, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi gözaltına alındı.

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