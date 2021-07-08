Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 19:25 16 yaşında H.Y. ile görücü usulü evlenen genç kadın, kocasından boşanmak istedi ancak sağ bacağını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e726f33271ba13ed644223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Foça'da korkutan orman yangını Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? İki liderin basın toplantısında savaş uçağı alarmı Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu'' İmamoğlu Kanal İstanbul'un geçeceği gizli cennete gidip uyardı Tosuncuk 640 bin dolarlık süper lüks aracının akibeti belli oldu