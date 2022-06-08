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  4. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın öyle bir intikam aldı ki..

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın öyle bir intikam aldı ki..

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan “Starringsaraa” isimli bir kullanıcının paylaşımı dünyayı ayağa kaldırdı.

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