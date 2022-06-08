Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın öyle bir intikam aldı ki.. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın öyle bir intikam aldı ki.. 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 21:00 Sosyal medyada kısa sürede popüler olan “Starringsaraa” isimli bir kullanıcının paylaşımı dünyayı ayağa kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a0e3ba6ca5d6649859c183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bergüzar Korel doğum videosu paylaşan Mükremin Gezgin’e ateş püskürdü CHP’li Kaya: ''Devletin Valisi Kaymakamı iktidar partisinin propagandasını yapamaz'' LPG yüklü tanker devrildi; İstanbul ve Ankara istikameti kapandı İşte yılın ''kazma''sı... Sosyal medya bu şutu konuşuyor Camiye giren yılan paniğe neden oldu Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor Herkes Prof. Dr. Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı konuşmayı konuşuyor Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Yerli otomobil TOGG'dan yeni müjde