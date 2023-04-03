Anasayfa Video Galeriler Gündem Kod adı ''bacanak'' ! Hayatını kabusa çevirdi Kod adı ''bacanak'' ! Hayatını kabusa çevirdi 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 13:45 Güncelleme: 03 Nisan 2023 Pazartesi 13:45 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642aae44c0a77c292933b413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için yeni uayrı Mustafa dedenin tek hayali var: Ölmeden önce boşanmak Bir anne oğlunu kurtarmak için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru! Kubbe ortaya çıktı Sokak ortasında kan donduran silahlı saldırı! Rahatlığı ''pes'' dedirtti Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada Nesli tehlike altındaydı, Muş'ta ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun ''kaçak Afgan'' iddiasına ilk yanıt İstanbul ve İzmir'de PKK operasyonu: Gözaltılar var