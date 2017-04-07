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  3. 07 Nisan 2017 21:20

Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu meydan diyor ki artık bu topraklarda teröre yer yok. Terörden eser kalmayacak. Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek" dedi.

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