Anasayfa Video Galeriler Gündem Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 16:30 Güncelleme: 12 Şubat 2023 Pazar 16:30 Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim tesisinde meydana gelen patlamada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e8e9fcac655b5b67140123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı tv100 muhabiri, ''Soğuktan ölüyoruz'' diyen depremzedeyi konuşturmadı Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı, Erdoğan'ın dikkatini dağıttı 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada ''Depremzedelere yardım götürüyoruz'' dediler, gerçek ortaya çıkınca tutuklandılar