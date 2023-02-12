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Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var!

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim tesisinde meydana gelen patlamada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

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