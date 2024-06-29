Anasayfa Video Galeriler Gündem Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı 29 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 10:51 Güncelleme: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:51 Kastamonu'da kapatılan bir özel kolejin yöneticileri ile okulda çalışan öğretmenler arasında, arabulucu görüşmesi sırasında arbede çıktı. Okul yöneticileri tarafından darp edilen 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667fbd11b73a41bb0e0f8763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Tam 1,5 yıldır, sahte Irak kimliği ile aramızda dolaşıyormuş İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor Bingöl'de iki noktada orman yangını İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz''