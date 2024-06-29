Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı

Kastamonu'da kapatılan bir özel kolejin yöneticileri ile okulda çalışan öğretmenler arasında, arabulucu görüşmesi sırasında arbede çıktı. Okul yöneticileri tarafından darp edilen 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı yaralandı.

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