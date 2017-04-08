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  3. 08 Nisan 2017 12:20

Kölnde, kimyasal saldırı protesto edildi

Almanya'nın Köln kentinde, rejim güçlerinin İdlib'te gerçekleştirdiği, yüzlerce insanın ölümüne neden kimyasal saldırı protesto edildi.

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