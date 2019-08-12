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  3. 12 Ağustos 2019 11:35

Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti

Kolombiya’da bir hava gösterisi sırasında helikopterden bayrakla iple aşağı inen iki asker ipin kopması üzerine yüzlerce metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kolombiya’nın Medellin şehrinde düzenlenen çiçek festivalinde yapılan hava gösterisi sırasında Kolombiya bayrağı tutmak için helikopterden iple aşağı inen iki asker, ipin kopması üzerine yere düştü. Kolombiya Ordu...

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