Anasayfa Video Galeriler Gündem Kolonlara dikkat! Depremde çöken otelde skandal görüntü Kolonlara dikkat! Depremde çöken otelde skandal görüntü 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 12:00 Güncelleme: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:00 Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kazancı otelinin taşıyıcı kolonlarının başka bir iş yerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ec9f2c723614645e01fa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ın son hali görüntülendi Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı