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  4. Kolonlara dikkat! Depremde çöken otelde skandal görüntü

Kolonlara dikkat! Depremde çöken otelde skandal görüntü

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kazancı otelinin taşıyıcı kolonlarının başka bir iş yerinin tabela ve brandalarını tutması için tahrip edildiği ortaya çıktı.

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