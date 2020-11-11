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  3. 11 Kasım 2020 18:25

''Kolonlardaki çatlaklar boya ile kapatıldı''

Video Galeri
Çocuklarda corona virüsle gelen tehlike- MIS-C Sendromu
Çocuklarda corona virüsle gelen tehlike- MIS-C Sendromu
Video Galeri
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Video Galeri
Bursa'da otobüsteki taciz anları kameraya yansıdı
Bursa'da otobüsteki taciz anları kameraya yansıdı
Video Galeri
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Video Galeri
İp atlarken yaşamını yitiren genç kızın ölümü yasa boğdu
İp atlarken yaşamını yitiren genç kızın ölümü yasa boğdu
Video Galeri
Aspirin için korkutan uyarı: Ölüme kadar götürebilir
Aspirin için korkutan uyarı: Ölüme kadar götürebilir
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