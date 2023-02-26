Anasayfa Video Galeriler Gündem Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia 26 Şubat 2023 Pazar Saat: 09:35 Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kolonlarına ekleme ve taş doldurulan binaya az hasarlı raporu verildiği iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fafdaa008b257d477211d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar ''Ülkede mülteci istemiyoruz'' sloganlarıyla yürüdüler