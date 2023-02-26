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Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kolonlarına ekleme ve taş doldurulan binaya az hasarlı raporu verildiği iddia edildi.

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