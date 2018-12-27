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  3. 27 Aralık 2018 16:23

Kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı

Sakarya Üniversitesi'nde yemekhanesi mutfak bölümünde stajyer olarak çalışan lise öğrencisi, kolunu kıyma çekme makinesi kaptırdı.

Bilgin Pro
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