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  3. 15 Nisan 2017 11:50

Komando adaylarının ölümü hiçe sayan eğitimleri

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki, komando ihtisas kursuna katılan askerlerin 27 hafta devam eden ileri dağcılık eğitimleri nefesleri kesti.

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Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yardım bekliyor
Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yardım bekliyor
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Karın ağrısı şikayetiyle giden 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Karın ağrısı şikayetiyle giden 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
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Motosikletli metrelerce havalandı
Motosikletli metrelerce havalandı
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Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı
Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı
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Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı
Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı
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Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü
Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü