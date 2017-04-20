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  3. 20 Nisan 2017 15:50

Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti

Üniversiteyi bitirip vatani görevlerini komando olarak yapmak isteyen asteğmen adaylarının Eğirdir Dağ Komando Okulundaki zorlu eğitimi nefes kesiyor.

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Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki!
Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki!
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Şehidin babası oğlunu tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
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Helikopter kazasında kurtarma ekipleri zor anlar yaşamış
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Usta oyuncu ifade verdi!
Usta oyuncu ifade verdi!
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SOLOTÜRK uçağının prova gösterisi nefes kesti
SOLOTÜRK uçağının prova gösterisi nefes kesti