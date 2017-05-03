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  3. 03 Mayıs 2017 00:20

Komandolar 10 bin fitten atladı

Kayseri’de, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu Komutanlığına bağlı 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2017 tatbikatında, komutanlığı bağlı paraşüt timleri hava kılavuz harekatını icra etti.

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İnşaattan düştü 5 saat yardım bekledi
İnşaattan düştü 5 saat yardım bekledi
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Hatalı dönüş kaza yaptırdı
Hatalı dönüş kaza yaptırdı
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Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
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HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
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Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
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Jandarma’dan ‘RAP’ klip
Jandarma’dan ‘RAP’ klip