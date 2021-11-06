Anasayfa Video Galeriler Gündem Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı! Tüyleri diken diken eden görüntüler Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı! Tüyleri diken diken eden görüntüler 06 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 16:00 Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsünü Twitter'dan paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61867c789a633a16152964b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler Sise teslim olan İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Bakan Soylu, Berat Albayrak'la çarpışma olayını anlattı Baklavacıda mide bulandıran görüntüler Sahnede kalp krizi geçirip öldü Yerli hava savunma füzesi SİPER ateşleme testini geçti PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması