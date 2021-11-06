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  4. Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı! Tüyleri diken diken eden görüntüler

Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı! Tüyleri diken diken eden görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.

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