Komandolar teröristlerin inlerini temizlemeye devam ediyor
28 Ekim 2018 19:40
Komandolar teröristlerin inlerini temizlemeye devam ediyor
Kuzey Irak’taki Avaşin Basyan bölgesinde komandolar tarafından icra edilen operasyonlarda, teröristler tarafından bir mağaraya saklanmış 2 adet kullanıma hazır AT-4 tanksavar silahı, 5 adet RPG-7 anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca, Yüksekova Dağlıca bölgesinde devam eden operasyonlarda da hudut birliklerince, teröristler tarafından bölgeye saklanmış...