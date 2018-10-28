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  3. 28 Ekim 2018 19:40

Komandolar teröristlerin inlerini temizlemeye devam ediyor

Kuzey Irak’taki Avaşin Basyan bölgesinde komandolar tarafından icra edilen operasyonlarda, teröristler tarafından bir mağaraya saklanmış 2 adet kullanıma hazır AT-4 tanksavar silahı, 5 adet RPG-7 anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca, Yüksekova Dağlıca bölgesinde devam eden operasyonlarda da hudut birliklerince, teröristler tarafından bölgeye saklanmış...

Bilgin Pro
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