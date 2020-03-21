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  3. 21 Mart 2020 12:40

Komandolardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçik, korona virüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

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Koronavirüs alarmını dikkate almadılar! Skandal görüntüler
Koronavirüs alarmını dikkate almadılar! Skandal görüntüler
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Çukur'un Timsah'ı diziden neden ayrıldı ? Sürpriz açıklama
Çukur'un Timsah'ı diziden neden ayrıldı ? Sürpriz açıklama
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Erdoğan da saat 21.00'da balkondaydı
Erdoğan da saat 21.00'da balkondaydı
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Erdoğan'dan geceyarısı açıklaması: ''Evinizden çıkmayın!''
Erdoğan'dan geceyarısı açıklaması: ''Evinizden çıkmayın!''
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Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !
Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek !
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Ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz ?
Ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz ?
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