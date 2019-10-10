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MSB AÇIKLADI ! BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SON DURUM
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  3. 10 Ekim 2019 11:15

Komandoların Suriye'ye girdiği anlar böyle görüntülendi

TSK'nın dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kara birlikleri dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarlarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anlar kameraya yansıdı.

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Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı başladı ! Sınır ötesinden sıcak görüntü
Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı başladı ! Sınır ötesinden sıcak görüntü
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Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!
Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!
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