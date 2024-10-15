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  4. Komaya sokan ''kıskançlık'' yumruğu kamerada

Komaya sokan ''kıskançlık'' yumruğu kamerada

Antalya'da bir çiçekçi ellerinde çiçekle fotoğrafını paylaştığı kadının eşinin saldırısına uğradı. Esnafı tek yumruk darbesiyle hastanelik eden saldırgan, yere düşen çiçekçiyi yerde de tekmelemeye devam etti.

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