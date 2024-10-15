Anasayfa Video Galeriler Gündem Komaya sokan ''kıskançlık'' yumruğu kamerada Komaya sokan ''kıskançlık'' yumruğu kamerada 15 Ekim 2024 Salı Saat: 13:11 Antalya'da bir çiçekçi ellerinde çiçekle fotoğrafını paylaştığı kadının eşinin saldırısına uğradı. Esnafı tek yumruk darbesiyle hastanelik eden saldırgan, yere düşen çiçekçiyi yerde de tekmelemeye devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e3fb4d97bcb2dbe037033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Damadın arkadaşları düğünde cenaze kaldırdı İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi MİT'ten kıtalararası operasyon: O terörist Afrika'da yakalandı Durakta bekleyen kadını taciz eden şüpheliye otobüste meydan dayağı Aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü böyle darp ettiler 36 ilde dev operasyon: 269 gözaltı var Trafikte yol verme cinayeti: Kalbine saplanan tornavida ile öldürüldü Polise bir saldırı daha: Vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti