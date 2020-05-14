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  3. 14 Mayıs 2020 11:55

Kombide sincap avı! İtfaiye böyle çıkardı

Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında oturan İskender Öztürk, gece binanın yanında bulunan çam ağacından balkona giren sincabı gördü.

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