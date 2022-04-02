Anasayfa Video Galeriler Gündem Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu... Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu... 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 09:15 Gaziaantep'de iş başındaki hırsızların "mesaide" pişti olduğu an bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6247e9f801340f1bcc4e6ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu! Belediyedeki akrabaları say say bitmedi Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu Gülşen sahnede Twerk yaptı konser alanı yıkıldı ''Ramazan ayını karşılıyoruz'' deyip paylaştı, tepkiler çığ oldu Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı