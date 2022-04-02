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  4. Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu...

Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu...

Gaziaantep'de iş başındaki hırsızların "mesaide" pişti olduğu an bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı...

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