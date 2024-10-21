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  4. Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı

Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı

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İstanbul Esenyurt'ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Düğünlerden birinde çiçek kapma yarışında olan geline olurken, bir diğerinde takılan takılar olay oldu...

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