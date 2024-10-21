Anasayfa Video Galeriler Gündem Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 14:16 Güncelleme: 21 Ekim 2024 Pazartesi 14:16 İstanbul Esenyurt'ta iki ayrı düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Düğünlerden birinde çiçek kapma yarışında olan geline olurken, bir diğerinde takılan takılar olay oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671637f97b9fce2e460799d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor Beyaz kabus başladı; araçlar mahsur kaldı Marmara Denizi'ne dökülen derede korkunç manzara Acvit Cilt bakım serumlarıyla daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz Sunucu Cansu Canan Özgen, Fetullah Gülen'in ölüm haberini böyle verdi Milli gururumuz Hürjet ilk kez ses hızını geçti Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu olay oldu İstanbul'dan bir garip manzara: Sizin o çatıda ne işiniz var ?