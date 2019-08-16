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  3. 16 Ağustos 2019 23:28

Komşu dehşeti ! Acımasızca darp etti

Konya'da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın, komşusunun kızını apartmanda acımasızca darp etti. Hastaneye kaldırılan kız komşusundan şikayetçi oldu.

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