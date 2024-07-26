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  4. Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi

Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da komşuların kavgasında ortalık karıştı. Darbedilen bir kişi, ayağa kalktıktan sonra yaşlı kadına yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan kadın uzun süre kalkamadı.

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