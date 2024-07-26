Anasayfa Video Galeriler Gündem Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi 26 Temmuz 2024 Cuma Saat: 11:32 Güncelleme: 26 Temmuz 2024 Cuma 11:32 İstanbul Gaziosmanpaşa'da komşuların kavgasında ortalık karıştı. Darbedilen bir kişi, ayağa kalktıktan sonra yaşlı kadına yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan kadın uzun süre kalkamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a35f0205cb64bacf01e993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8 gün önce kaybolan kadının cesedi bulundu Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı İstanbul'da yangın: 2 genç ateşe verip kaçtı Türkiye'nin Maldivleri Salda'nın son hali içler acısı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi 41 ilde ''çocuk müstehcenliği'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında