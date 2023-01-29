Anasayfa Video Galeriler Gündem Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 09:25 İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d61150ace2bf79d92f409b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul'da korkutan patlama: 4 araç yandı