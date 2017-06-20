SON DAKİKA
KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A HODRİ MEYDAN
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Haziran 2017 14:15

Komşusu soyulurken o eşya yüklemeye devam etti

Bağcılar’da yaşanan iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, olay sırasında yan tarafta bulunan esnafın ise kendi işlerine devam edip eşya yüklemeye devam etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Video Galeri
İstanbulda bir iş yerinde patlama!
İstanbulda bir iş yerinde patlama!
Video Galeri
CarrefourSA, 'Bizim Mahalle' sloganıyla Marmara Park’ta açıldı
CarrefourSA, 'Bizim Mahalle' sloganıyla Marmara Park’ta açıldı
Video Galeri
Deniz Baykaldan Adalet Yürüyüşü açıklaması
Deniz Baykaldan Adalet Yürüyüşü açıklaması
Video Galeri
Hasan Akar teslim oldu
Hasan Akar teslim oldu
Video Galeri
Arnavutköylüler bayram öncesi gönüllerince alışveriş yaptı
Arnavutköylüler bayram öncesi gönüllerince alışveriş yaptı
Video Galeri
Efsane, Bodrum'dan haykırdı: 'En büyük Beşiktaş'
Efsane, Bodrum'dan haykırdı: 'En büyük Beşiktaş'