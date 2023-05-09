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Komşusunu başından vurarak öldürdü

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Mersin'de komşuların kavgası kanlı bitti. Taraflardan biri diğerini silahla kafasından vurarak öldürdü.

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