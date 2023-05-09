Anasayfa Video Galeriler Gündem Komşusunu başından vurarak öldürdü Komşusunu başından vurarak öldürdü 09 Mayıs 2023 Salı Saat: 16:45 Güncelleme: 09 Mayıs 2023 Salı 16:45 Mersin'de komşuların kavgası kanlı bitti. Taraflardan biri diğerini silahla kafasından vurarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645a4e721b82736b646972e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu CHP'li ismi ABD ajanı ilan etti İstanbul'da rezidans çetesine yeni operasyon: 19 gözaltı Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet Polis kuş uçurtmadı; bir gecede onlaraca gözaltı Polise yumruk attı, yine polis kurtardı Kamu işçisinin zam oranı açıklandı; en düşük maaş belli oldu Atatürk Evi'ne saldırıp ortalığı savaş alanına çevirdiler Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda Türk bilim insanlarından depremde hayat kurtaracak keşif